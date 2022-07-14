14 июля
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Происшествия

Фальшивые брокеры похитили у женщины почти 8 млн рублей

В Барнауле женщина хотела заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников. Обманным путем она отдала им более 135 тыс. долларов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

В поисках дополнительного заработка в интернете женщина нашла объявление с предложением инвестировать в акции.

После регистрации ей позвонил «брокер» из компании, которая якобы помогает инвестировать в международный рынок.

По его словам, заработок можно вывести в любое время, нужно только сделать взнос.

Впоследствии женщина неоднократно переводила денежные средства на указанный счёт в общей сумме 135 тыс. долларов, это около 7,8 млн рублей.

Вывести деньги из системы гражданка не смогла и обратилась в полицию.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — написали в региональном ГУ МВД.

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