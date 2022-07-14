Фальшивые брокеры похитили у женщины почти 8 млн рублей

В Барнауле женщина хотела заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников. Обманным путем она отдала им более 135 тыс. долларов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Криминал. pixabay.com.