Фальшивые брокеры похитили у женщины почти 8 млн рублей

В поисках дополнительного заработка в интернете женщина нашла объявление с предложением инвестировать в акции.
После регистрации ей позвонил «брокер» из компании, которая якобы помогает инвестировать в международный рынок.
По его словам, заработок можно вывести в любое время, нужно только сделать взнос.
Впоследствии женщина неоднократно переводила денежные средства на указанный счёт в общей сумме 135 тыс. долларов, это около 7,8 млн рублей.
Вывести деньги из системы гражданка не смогла и обратилась в полицию.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — написали в региональном ГУ МВД.