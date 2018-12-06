Фигурант дела о хищении на даче Путина заявил, что при обыске у него пропали 30 тыс. евро

Обыск проходил в день задержания Каминова — 21 марта прошлого года — в доме его матери в Истринском районе Подмосковья. Тогда, по утверждению обвиняемого, изъяли его личные накопления в размере 8,5 млн руб. и принадлежавшие его отцу 890 тыс. долларов (это был первый взнос, который Каминов-старший получил в результате продажи квартиры).
Спустя полтора года, знакомясь с материалами уголовного дела, Каминов обнаружил, что в документах указаны меньшие суммы, говорится в его заявлении.
«Поскольку денежные средства, изъятые в момент обыска, не были пересчитаны по инициативе лиц, проводивших обыск, то могу прийти к выводу, что недостающая сумма пропала именно в момент обыска и в ее хищении виновны лица, участвовавшие в этом обыске», — заявляет Каминов.
Издание направило запрос в пресс-службу Следственного комитета.
Следствие считает Каминова, возглавлявшего подведомственное ФСО учреждение «Атэкс», участником хищения 1,5 млрд рублей на строительстве Дома приемов в резиденции главы государства «Ново-Огарево» в 2014—2015 годах, пишет znak.com.
По версии следователей, хищение произошло в результате деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), куда входили офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец компании «БалтСтрой» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков. Каминов, в отличие от большинства обвиняемых, не признает вину, не заключал досудебного соглашения и находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и сочинская резиденция. Среди объектов — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория им. П.И. Чайковского, театр «Современник» и другие.