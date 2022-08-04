Финал кровавой алкогольной драмы: сибирячку осудили за убийство двух мужчин

В Красноярске вынесли приговор 39-летней женщине за убийство двух мужчин — своего знакомого и сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Суд установил, что в феврале 2022 года к женщине и ее сожителю для распития спиртных напитков пришел 23-летний знакомый. В ходе застолья гость и хозяева дома поссорились.

Пара зарезала знакомого, нанеся множество ударов ножом в грудь. В результате этого он умер. Сначала они сбросили тело в подпол, а на следующий день вынесли на участок и присыпали снегом. Вещи погибшего сожгли.

Через пару дней после очередного распития алкоголя между сожителями вспыхнула новая ссора. Женщина боялась, что 46-летний мужчина сообщит о произошедшем в полицию. Она взяла нож и как минимум 3 раза ударила им в живот сожителю.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, но это не помогло. Вскоре он скончался.

Жительница Красноярска полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 12 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Однако приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в алтайском суде рассмотрят дело об убийстве, главный подозреваемый в котором умер 20 лет назад.