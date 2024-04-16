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Происшествия

Форелевую ферму размыло паводком. Видео

Житель Казахстана владел собственной рыбной фермой пока в Костанайский район не пришла большая вода.

Паводок в Казахстане.
Паводок в Казахстане.
gov.kz

Месторасположение форелевой фермы находилось за Каратомарским водохранилищем и на возвышенности, сообщает Kazinform.

Предприниматели фермы начинали с личинок пеляди, карповых и радужной форели.

Впоследствии начали завозить икру форели и инкубировать ее на месте. В 2023 году было получено 10 тонн карпа и 1,5 тонны радужной форели.

После увеличения сброса воды на водохранилище, рыбную ферму смыло водой. С водоема в открытое пространство ушло порядка 10 тонн карпа и 1,5 тонны форели. Погиб весь малек, который находился в системе искусственного жизнеобеспечения. Погибла икра сиговых пород.

Заявление по возмещению ущерба уже подано.

Ущерб

Ущерб составил 190 млн тенге. Это почти 40 млн российских рублей.

Между тем Алма-Ата готовится к масштабному подтоплению.

В горных и предгорных районах Алма-Атинской области и прилегающих территорий Алма-Аты ожидаются формирование склонового стока. Ожидаются подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

С Усть-Каменогорской ГЭС сбрасывают воду. Ожидается подъем уровня.

Возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов.

Ранее из зоны затопления эвакуировали почти 100 тыс. жителей Казахстана. В аварийно-спасательных работах задействовано более 27 тыс. человек, около 3 тыс. единиц техники и 15 воздушных судов.

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