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Происшествия

Критический уровень воды превышен: Алма-Ата готовится к масштабному подтоплению

В горных и предгорных районах Алма-Атинской области и прилегающих территорий Алма-Аты ожидаются формирование склонового стока.

Паводок в Казахстане.
Паводок в Казахстане.
gov.kz

По прогнозам, это произойдет 16 и 17 апреля, сообщает Kazinform.

Ожидаются подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

На гидрологическом посту уровень воды составляет 313 сантиметров. При критической отметке — 300 см. Подъем воды за шесть часов составил 90 сантиметров.

С Усть-Каменогорской ГЭС сбрасывают воду. Ожидается подъем уровня.

Возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов.

Ранее из зоны затопления эвакуировали почти 100 тыс. жителей Казахстана. В аварийно-спасательных работах задействовано более 27 тыс. человек, около 3 тыс. единиц техники и 15 воздушных судов.

Также из водохранилищ Восточного Казахстана стали сбрасывать воду. Продолжительность работ по попуску воды составит примерно 26 дней. Ожидается, что будет залито более 300 тысяч гектаров лугов в пойме реки Иртыш. Впервые за последние 11 лет ожидается, что будет затоплено 90% поймы Иртыша.

Сообщалось, что в Казахстане прорвало плотину.

Масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса.

Ведомства МЧС республики и РФ обмениваются данными.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ЧП как самое масштабное стихийное бедствие за последние 80 лет.

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