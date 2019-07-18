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18 июля 22°C

Что осталось от сгоревшей музыкальной школы в Барнауле: фоторепортаж altapress.ru

Ночью 18 июля в Барнауле сгорело неиспользуемое здание старой музыкальной школы на Калинина, 5а. Двухэтажную деревянную постройку 1935 года тушили около трех часов, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на месте пожара.

В Барнауле сгорело здание старой музыкальной школы.
В Барнауле сгорело здание старой музыкальной школы.
Анна Зайкова.

По словам спасателей, на момент прибытия пожарных подразделений открытым огнем горели второй этаж и чердак, возникла угроза распространяя огня на рядом расположенные здания.

Сложность в тушении возникла из-за быстрого распространения пламени по деревянным конструкциям. В результате пожара огнем была уничтожена крыша здания, повреждены стены и перекрытия. Общая площадь пожара составила порядка 600 кв. м.

Предварительная причина случившегося — поджог. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Горожане считают, что таким образом уже не впервые расчищают площадку. Если во дворе демонтировать металлические гаражи, то участок по площади подойдет для строительства здания.

В Барнауле сгорело здание старой музыкальной школы.
В Барнауле сгорело здание старой музыкальной школы.
Анна Зайкова.

К тому же, как писал altapress.ru, сам квартал уже застраивается. В частности, Нодар Шония («Селф») планировал освоить там около 60 тыс. кв.м. В начале 2000-х «Селф» занялся строительством ТРЦ «Пионер», а в 2015-м заложил шестиэтажный дом «Акварель», который уже ввели в эксплуатацию.

«Хотелось бы, чтобы между улицами Пионеров и Профинтерна вместо ветхих и аварийных домов появились современные и комфортабельные жилые дома», — говорил Нодар Шония в 2015 году.

Он утверждал, что строить нужно кварталами, потому что точечные проекты среди трущоб — «это плохо».

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