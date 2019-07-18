Что осталось от сгоревшей музыкальной школы в Барнауле: фоторепортаж altapress.ru

По словам спасателей, на момент прибытия пожарных подразделений открытым огнем горели второй этаж и чердак, возникла угроза распространяя огня на рядом расположенные здания.
Сложность в тушении возникла из-за быстрого распространения пламени по деревянным конструкциям. В результате пожара огнем была уничтожена крыша здания, повреждены стены и перекрытия. Общая площадь пожара составила порядка 600 кв. м.
Предварительная причина случившегося — поджог. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.
Горожане считают, что таким образом уже не впервые расчищают площадку. Если во дворе демонтировать металлические гаражи, то участок по площади подойдет для строительства здания.
К тому же, как писал altapress.ru, сам квартал уже застраивается. В частности, Нодар Шония («Селф») планировал освоить там около 60 тыс. кв.м. В начале 2000-х «Селф» занялся строительством ТРЦ «Пионер», а в 2015-м заложил шестиэтажный дом «Акварель», который уже ввели в эксплуатацию.
«Хотелось бы, чтобы между улицами Пионеров и Профинтерна вместо ветхих и аварийных домов появились современные и комфортабельные жилые дома», — говорил Нодар Шония в 2015 году.
Он утверждал, что строить нужно кварталами, потому что точечные проекты среди трущоб — «это плохо».