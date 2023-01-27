27 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Фрагменты кода «Яндекса» попали в открытый доступ

Фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса» — инструмента для хранения кода и работы с ним — попали в открытый доступ. Угрозы утечки данных пользователей нет. Об этом сообщает ТАСС.

Яндекс
Яндекс
СС0

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако он уже устарел, и в текущей версии используют другой инструмент.

«Мы проводим внутреннее расследование, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ», — заявили в компании.

В «Яндексе» заверили, что угрозы утечки данных пользователей нет. В репозиториях не хранят персональные данные, инструмент используют только для работы с кодом.

Ранее около 600 курьеров службы доставки «Яндекс.Еда» в Москве решили не выходить на работу в ходе забастовки.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость