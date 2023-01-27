Фрагменты кода «Яндекса» попали в открытый доступ

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако он уже устарел, и в текущей версии используют другой инструмент.
«Мы проводим внутреннее расследование, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ», — заявили в компании.
В «Яндексе» заверили, что угрозы утечки данных пользователей нет. В репозиториях не хранят персональные данные, инструмент используют только для работы с кодом.
Ранее около 600 курьеров службы доставки «Яндекс.Еда» в Москве решили не выходить на работу в ходе забастовки.
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