Фрагменты кода «Яндекса» попали в открытый доступ

Фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса» — инструмента для хранения кода и работы с ним — попали в открытый доступ. Угрозы утечки данных пользователей нет. Об этом сообщает ТАСС .

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако он уже устарел, и в текущей версии используют другой инструмент.

«Мы проводим внутреннее расследование, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ», — заявили в компании.

В «Яндексе» заверили, что угрозы утечки данных пользователей нет. В репозиториях не хранят персональные данные, инструмент используют только для работы с кодом.

Ранее около 600 курьеров службы доставки «Яндекс.Еда» в Москве решили не выходить на работу в ходе забастовки.