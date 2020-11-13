Фрагменты «Руслана» стали отваливаться от самолета-гиганта еще в полете. Подробности

Фрагменты грузового Ан-124, который аварийно сел в Новосибирске, нашли на строительных площадках, над которыми он пролетал, рассказали «Интерфаксу» очевидцы.

«Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании „Марс“ — туда упали фрагменты гораздо крупнее», — сообщил очевидец, находящийся на стройплощадке завода PepsiCo.

В компании «Марс» сказали, что их объекты не пострадали.

«Фрагменты упали на строящийся склад рядом с территорий, где мы арендуем склады. По нашей информации, это склады, которые арендует „Лента“. Вот на строящийся склад упал фрагмент. Еще есть обломки на территории, где строится PepsiCo. На наших складах, которые мы также арендуем поблизости, ничего не обнаружено, к счастью», — сказали в службе безопасности «Марса».

Ан-124 «Руслан» вынужденно вернулся в Новосибирск после вылета в Вену из-за неполадок в двигателе, при посадке он выкатился с полосы.

ЧП с АН-124. vk.com/act54.

По предварительной информации, при посадке у него повредились пневматики и левая основная стойка шасси. По словам одного из источников, также у машины повреждены крылья.

Источник в службах аэропорта «Толмачева» говорил, что командир экипажа после вылета сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил посадку.

На борту было 14 человек, никто не пострадал.

По факту ЧП Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Версии ЧП

Аварию мог спровоцировать пожар в двигателях.

«После взлета экипаж доложил о проблемах в 3 и 4 двигателе. Сработали датчики пожара. Стала падать тяга. Затем отказала радиосвязь», — рассказал источник.

После аварийной посадки пожара не последовало, сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, самолет летел без груза. Однако другие источники утверждают, что на борту было 120 тонн груза.

Пассажирские рейсы

Шесть самолетов, которые летели в Новосибирск, из-за ЧП направили в аэропорт Барнаула. Из них пять — от авиакомпании S7 и один «Авиатрафик» (Киргизия).

Некоторые рейсы принял запасной аэропорт в Кемерове.

О транспортнике

Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет. С считается самым большим в мире серийным грузовым самолетом.

Регулярно участвует в воздушном Параде Победы над Красной площадью.