ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования, у которого нашли 12 кг тротила

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю предъявил обвинение 57-летнему гражданину России, которого задержали при въезде в Крым 12 декабря. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов.
По данным ведомства, весной 2018 года он организовал тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами, чтобы использовать их при совершении противоправных действий на полуострове.
Сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ по Республике Крым обнаружили тайник. В нем находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.
По информации ФСБ, обвиняемый имеет отношение к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челебиджихана» (подконтролен Ленуру Ислямову, организовавшему подрыв ЛЭП в Херсонской области в 2015 году).