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ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования, у которого нашли 12 кг тротила

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму задержали участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма и организовавшего тайник с 12 кг тротила, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Наручники.
Наручники.
СС0

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю предъявил обвинение 57-летнему гражданину России, которого задержали при въезде в Крым 12 декабря. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов.

По данным ведомства, весной 2018 года он организовал тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами, чтобы использовать их при совершении противоправных действий на полуострове.

Сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ по Республике Крым обнаружили тайник. В нем находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По информации ФСБ, обвиняемый имеет отношение к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челебиджихана» (подконтролен Ленуру Ислямову, организовавшему подрыв ЛЭП в Херсонской области в 2015 году).

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