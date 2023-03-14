Гаишники задержали помощника военного прокурора в ходе рейда на пьяных водителей

Полицейские получили информацию, что за рулем кроссовера Volvo — мужчина в состоянии опьянения. Машину остановили.
Внутри оказался старший помощник военного прокурора Северодвинского гарнизона Кирилл Богатиков. Он сразу заявил о своем статусе, но полицейские довели свою работу до конца: досмотрели, уложили на землю и заковали в наручники.
Позже помощник прокурора обратился с заявлением в региональный СКР — потребовал наказать полицейских. Дело в том, что он не подлежит задержанию и личному досмотру, указывает Газета.Ru.
В отношении сотрудников ДПС возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. После задержания врачи диагностировали у Богатикова ссадины головы и предплечья.
Также полицейских уволили, уточняет Telegram-канал Shot.
Ранее пьяный водитель перебросил через спину инспектора ДПС. Барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского. На суде обвиняемый признал вину и отметил, что был пьян.