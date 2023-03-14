14 марта
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Происшествия

Гаишники задержали помощника военного прокурора в ходе рейда на пьяных водителей

В Северодвинске сотрудники ДПС в ходе рейда на пьяных водителей задержали помощника военного прокурора, сообщает Telegram-канал 112.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Полицейские получили информацию, что за рулем кроссовера Volvo — мужчина в состоянии опьянения. Машину остановили.

Внутри оказался старший помощник военного прокурора Северодвинского гарнизона Кирилл Богатиков. Он сразу заявил о своем статусе, но полицейские довели свою работу до конца: досмотрели, уложили на землю и заковали в наручники.

Позже помощник прокурора обратился с заявлением в региональный СКР — потребовал наказать полицейских. Дело в том, что он не подлежит задержанию и личному досмотру, указывает Газета.Ru.

В отношении сотрудников ДПС возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. После задержания врачи диагностировали у Богатикова ссадины головы и предплечья.

Также полицейских уволили, уточняет Telegram-канал Shot.

Ранее пьяный водитель перебросил через спину инспектора ДПС. Барнаульца на 1,5 года лишили свободы за то, что он отругал и укусил полицейского. На суде обвиняемый признал вину и отметил, что был пьян.

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