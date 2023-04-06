ГАЗель с библиотекарями и ВАЗ попали в смертельное ДТП в сибирском регионе

Смертельное ДТП произошло в городе Вихоревка Братского района.
Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ГАЗель на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина.
В результате ДТП погибли две женщины, пассажирки ГАЗели. Семь человек пострадали. Из них пять оказались в реанимации, двое — в травматологии и еще двоих отправили на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее смертельное ДТП произошло в селе Власиха в Алтайском крае. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль «Нива». Погиб водитель легковушки.