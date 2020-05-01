Героиня пресс-релизов. Деловую леди в Барнауле будут судить по редкой уголовной статье

В Железнодорожный суд Барнаула поступило уголовное дело по редкой для Алтайского края статье — «Фальсификация доказательств по гражданскому делу» (ч.1 статья 303 УК РФ). Обвиняемая — некто Марина Анорина — по версии следствия, являясь ответчиком по многомиллионному гражданскому иску, в 2018 году предоставила суду поддельные бухгалтерские документы. Этот факт установил сам судья, и теперь Анориной грозит новая судимость — еще в 2012 году ей вынесли приговор за покушение на дачу взятки сотруднику ФСБ.

Два на весь край

Статья Уголовного кодекса за фальсификацию доказательств, по которой обвинили Марину Анорину, действительно не относится к числу распространенных в практике правоохранительных органов.

Наручники. СС0

В 2019 году суды Алтайского края, по данным государственной автоматизированной системы «Правосудие», вынесли лишь два приговора по ч.1 ст. 303 УК РФ. В целом по стране за прошлый год таких приговоров было менее 80, указано в базе «Агентства правовой информации».

Можно предположить, что именно в связи с «редкостью» статьи УК, факт передачи этого дела в суд в своих пресс-релизах отметили и прокуратура Алтайского края, и региональное управление Следственного комитета.

Что писали в пресс-релизах

Судя по сообщениям этих ведомств, в 2018 году произошло следующее. В гражданском суде рассматривался иск о взыскании с «51-летней жительницы города Барнаула» 25,9 млн рублей.

Граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиционные инструменты. СС0

Эти деньги ранее она получила от гражданина на развитие совместного бизнеса. Чтобы не проиграть иск, ответчица предоставила в суд поддельные документы, которые должны были подтвердить, что миллионы были направлены на покупку оборудования. Иск она проиграла.

После установления факта фальсификации судьей, который рассматривал это дело, в отноношении истицы было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия она признала вину и просила о рассмотрении дела в особом порядке. Теперь по приговору суда ей может быть назначен штраф до 300 тыс. рублей или исправительные работы.

Пять сумм наличными

Как удалось выяснить Altapress.ru, автором иска в том гражданском процессе в качестве физического лица выступил Вячеслав Кривашин, руководитель одного из известных в Барнауле промышленных предприятий.

Суммы наличными Марине Анориной и ее знакомому Владимиру Трушину директор завода передавал пятью «траншами» в течение четырех месяцев под простые расписки, следует из материалов суда.

Медицина СС0

В ходе судебного процесса Кривашин объяснил, что деньги Анорина и Трушин попросили для развития двух юридических лиц — «Жизнь» и «МЦ Жизнь». Компаньоны, с их слов, планировали реализовать проект по строительству одноименного медицинского центра. Они пообещали Кривашину, что в перспективе он, как инвестор, станет владельцем 1/3 доли в этом бизнесе.

Однако такой вариант личных инвестиций у Вячеслава Кривашина не состоялся.

«Доли в бизнесе на него оформлены не были. Он потребовал от Анориной отчета, куда были потрачены его денежные средств. Анорина стала уклоняться от встреч, его требование о возврате средств оставлено без удовлетворения», — указано в судебном решении.

Более того, как указали представители Кривашина на одном из заседаний, в период передачи Анориной всех пяти сумм она не являлась ни учредителем, ни директором компаний «Жизнь» и «МЦ Жизнь».

Учредитель этих юрлиц — гражданин Боков — в суде заявил, что отношения к этим «инвестициям» вообще не имеет.

Партнер Трушин пояснил, что деньги, которые приносил Кривашин, забирала Марина Анорина, она же ими и распоряжалась.

«Бизнес не пошел»

У Анориной в этом процессе, где она не отрицала получение денежных средств на развитие бизнеса от Кривашина, была другая версия.

«Кривашину не понравилось, как пошел бизнес, он потребовал вернуть деньги. Однако она полагает, что оснований для их возврата нет. Средства были внесены в кассу ООО „Жизнь“ по ордерам, основанием для их внесения был указан займ», — приводятся пояснения ответчицы в материалах суда.

При этом она признала, что часть суммы была потрачена не на закупку оборудования, а на погашение кредита.

Анорина предоставила суду в качестве доказательств счета-фактуры, товарную накладную и платежные поручения о покупке медицинской техники. «Однако обозначенное в платежных документах оборудование ею фактически не приобреталось», — сообщает краевая прокуратура.

Решение Железнодорожного суда Барнаула было в пользу Вячеслава Кривашина. Апелляционная инстанция оставила его без изменения.

Дело прошлое

В региональных управлениях ФСБ и Следственного комитета Марину Анорину помнят по событиям почти десятилетней давности.

ФСБ. СС0

В 2012 году ведомство сообщало о вынесении приговора менеджеру барнаульской коммерческой компании «Модус» Анориной и предпринимателю Городилову. Их признали виновными в покушении на дачу взятки оперативному сотруднику Управления ФСБ по Алтайскому краю.

500 тыс. рублей были переданы за прекращение оперативно-розыскных мероприятий в отношении фирмы «Модус» по факту незаконного получения банковского кредита.

Анориной тогда суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей, Городилову — 7,5 млн рублей.

Добавим, что сейчас в уголовном процессе в Железнодорожном суде, защитником Марины Анориной является известный в регионе адвокат Татьяна Рыжкова.