Гигантский крокодил притаился в туалете и до ужаса напугал людей

Рептилия притаилась в местном туалете.

Операция по отлову крокодила длилась два часа, указывает Lenta.ru. В конце концов рептилию успешно извлекли из туалета при помощи клетки-ловушки.

Есть версия, что зубастая рептили забралась в туалет из пруда неподалеку.

Ранее несколько человек увидели гигантского крокодила и утонули. ЧП случилось во время перехода путников через реку в Индии. Они вброд направлялись к храму.

В какой-то момент огромный крокодил напал на паломников. Люди испугались и бросились врассыпную. Однако их унесло бурным течением реки. Из 17 паломников остались живыми девять человек.

Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.