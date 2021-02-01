«Все как во сне»: глава алтайского минкульта рассказала о дне трагического ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала о том дне 29 января, когда она вместе с коллегами попала в страшную аварию по пути в Бийск.

«В этот день у меня сошел с ума будильник, не отключатся почти минуту, как по тревоге. А потом я отключила его, вырубилась и проспала. Еле успела в командировку. Такую простую, недалекую, всего лишь в Бийск, как мы говорим „за забором“. Такую… поделившую жизнь на до и после», — написала в Instagram Елена Безрукова.

В результате аварии она отделалась переломом руки, синяками и ссадинами.

Травмы, которые получила находившаяся в той же машине заместитель министра Галина Кубрина, оказались смертельными.

«Столько всего пронеслось в голове за эти дни… Все как во сне. Реальность только то, что я не увижу больше человека, который с моего первого дня прихода в отрасль был всегда. Казалось, и будет всегда. Ну, а теперь она понадобилась где-то в другом измерении — надежные люди везде нужны. Муж, старенькая мама, дочь с двумя внуками и огромное количество искренне любивших ее людей — не верят, как и я, и так же будут приучаться жить без нее», — поделилась министр.

Она добавила, что не смогла быть на похоронах коллеги и до сих пор находится в больнице.

«Пока еще помимо сломанной руки (тут ждать пластину и оперировать, чтобы рука потом работала) каких-то ссадин и синяков хватает, но это пройдет. Видимо, у меня появился теперь второй день рождения, январский. 29 января. Благодарю всех за слова поддержки, сочувствия и соболезнования. Учусь писать левой рукой», — заключила Безрукова.

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года. t.me/vkurse22

Напомним, авария произошла утром 29 января на бийской трассе в Троицком районе.

Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были чиновники.