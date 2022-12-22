Главу алтайского фермерского хозяйства обвиняют в мошенничестве и смертельном ДТП

В Республике Алтай будут судить главу фермерского хозяйства, который похитил около 800 тыс. рублей и устроил ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Следствие установило, что предприниматель в 2015 году обманным путем получил грант Министерства сельского хозяйства республики на 790 тыс. рублей.

Он представил в министерство фиктивные документы о ложном соответствии требованиям на получение гранта и выиграл конкурс. А после подделывал документы об использовании бюджетных средств по целевому назначению вплоть до 2020 года.

На деле же обвиняемый не направлял деньги на обустройство фермерского хозяйства. Он использовал их по собственному назначению и тем самым причинил министерству ущерб на крупную сумму.

Также обвиняемый 23 июля 2022 года катался вместе с 34-летней пассажиркой на квадроцикле в Улаганском районе. Он выехал за пределы дороги, из-за чего квадроцикл перевернулся. Женщина получила травмы, от которых скончалась.

Предприниматель возместил в полном объеме имущественный ущерб, причиненный преступлением. Свою вину он признал частично.