Главврач больницы выпала из окна во время совещания с главой минздрава Красноярского края

В Красноярском крае исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн выпала из окна медучреждения, сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел 25 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства, проводится проверка.

В региональном минздраве рассказали, что главврач находится в реанимации, медики не делают прогнозов относительно ее состояния. На сайте учреждения исполняющей обязанности указана Елена Непомнящая.

Примечательно, что в ведомстве не раскрыли обстоятельств происшествия. Однако, по данным «ТВК Красноярск», произошло это на селекторном совещании с главой регионального минздрава на пятом этаже госпиталя.

«Обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя (ул. Вильского) на прием больных коронавирусом», — уточняет издание со ссылкой на свои источники.

В частности, как отмечается, обсуждался вопрос размещения в корпусе до 80 инфицированных пациентов.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

По информации издания, главврач выступила против этого из-за «острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала». Однако она не могла воспрепятствовать указу о смене профиля.

Издание предполагает, что, возможно, именно эти обстоятельства привели к отчаянному поступку.

Напомним, ранее патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов — медицинские маски разного уровня защиты, специальные костюмы и очки, дезинфицирующие средства, термометры и не только.

Накануне сообщалось, что в Сибири медики за свой счет покупают бензин для машин скорой помощи. А фельдшер «скорой» заболел коронавирусом, потому что ему не выдали средств защиты.