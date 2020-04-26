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Происшествия

Главврач больницы выпала из окна во время совещания с главой минздрава Красноярского края

В Красноярском крае исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн выпала из окна медучреждения, сообщает РИА «Новости».

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

Инцидент произошел 25 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства, проводится проверка.

В региональном минздраве рассказали, что главврач находится в реанимации, медики не делают прогнозов относительно ее состояния. На сайте учреждения исполняющей обязанности указана Елена Непомнящая.

Примечательно, что в ведомстве не раскрыли обстоятельств происшествия. Однако, по данным «ТВК Красноярск», произошло это на селекторном совещании с главой регионального минздрава на пятом этаже госпиталя.

«Обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя (ул. Вильского) на прием больных коронавирусом», — уточняет издание со ссылкой на свои источники.

В частности, как отмечается, обсуждался вопрос размещения в корпусе до 80 инфицированных пациентов.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

По информации издания, главврач выступила против этого из-за «острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала». Однако она не могла воспрепятствовать указу о смене профиля.

Издание предполагает, что, возможно, именно эти обстоятельства привели к отчаянному поступку.

Напомним, ранее патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов — медицинские маски разного уровня защиты, специальные костюмы и очки, дезинфицирующие средства, термометры и не только.

Накануне сообщалось, что в Сибири медики за свой счет покупают бензин для машин скорой помощи. А фельдшер «скорой» заболел коронавирусом, потому что ему не выдали средств защиты.

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