Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса передал Италии восемь тонн медицинских материалов, сообщает ТАСС .

Помощь патриарх отправил южной итальянской области Апулия. Об этом в своем Facebook рассказал губернатор региона Микеле Эмильяно.

«Дружба познается в беде и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия и городу Бари, где находится могила Святого Николая. Мы обратились к нему за помощью <…> нам необходимы оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар», — написал Эмильяно.

Медицинские маски разного уровня защиты, специальные костюмы и очки, дезинфицирующие средства и термометры — все это доставили грузовиком.

Ранее в Апулию передали материалы из груза гуманитарной медицинской помощи, предоставленной Россией.

Посол РФ в Италии Сергей Разов также сообщил, что руководство области обратилось с официальными просьбами направить российских военнослужащих, работающих сейчас на севере страны, для проведения работ по дезинфекции.

Напомним, ранее патриарх Кирилл попросил власти отсрочить коммунальные платежи для храмов, так как РПЦ собирает меньше пожертвований во время всеобщего режима самоизоляции.