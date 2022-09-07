Голые любовники из-за грабителей выпали на улицу из автомобиля

Это произошло в Бразилии.
Трое злоумышленников подкрались к авто, припаркованному на тихой улице в безлюдном месте.
Они резко открыли дверцы машины, один из них уселся за руль, другой — на пассажирское сиденье, пишет Lenta.ru.
И тут пара, которая, как выяснилось, занималась прелюбодеянием, выпала с заднего сиденья. Третий грабитель сел на их место. И, наверное, пощадил любовников — выбросил из окна отъезжающего авто немного одежды «прикрыться».
Между тем в России коварный сантехник соблазнил пенсионерку и стал ее шантажировать.