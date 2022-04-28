28 апреля
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Происшествия

Google оштрафовали за неудаление клипа Моргенштерна с пропагандой наркотиков

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google за публикацию на YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

Моргенштерн.
Моргенштерн.
Фото из соцсетей

Протокол в отношении Google был составлен Роскомнадзором по заявлению МВД, пишет ТАСС.

«Признать компанию Google виновной по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в решении судьи.

Речь идет о клипе «Розовое вино-2», в котором содержится позитивная оценка употребления и изготовления наркотиков.

Ранее сотрудницу полиции наказали за привлечение рэпера Моргенштерна по делу о наркотиках.

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