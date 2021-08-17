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Происшествия

Google заплатит штраф в бюджет Алтайского края за рекламу абортов

Компания Google LLC заплатит штраф за рекламу абортов барнаульской клиники, пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение алтайского управления ФАС.

Беременность.
Беременность.
unsplash.com

Еще в марте на компанию пожаловался интернет-пользователь, который увидел в поисковой системе рекламу услуг искусственного прерывания беременности в клинике «Мать и Дитя».

Краевое УФАС возбудило дело. Ответчик факт распространения рекламы не отрицал, но объяснял его ошибкой системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google.

В результате Google признали нарушителем федерального закона «О рекламе» и оштрафовали по минимальной планке — на 100 тыс. рублей. 60% от этой суммы ответчик обязан уплатить в бюджет Алтайского края, еще 40% - в федеральный бюджет.

Ранее в Красноярске пивной магазин оштрафовали на 40 тыс. рублей за незаконное использование песни Ольги Бузовой.

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