Горнолыжный комплекс вспыхнул в селе Алтайского края

Площадь возгорания составила около 200 кв. м, сообщает «Толк». На данный момент открытый огонь уже ликвидировали. Пожарные занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций.
В пожаре сильно пострадала крыша комплекса, потолочное перекрытие и стены.
Пожар тушили около 20 спасателей из подразделений Алтайского края и Республики Алтай и шесть автоцистерн.
Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, «Гора Веселая» заявлена как частное строение.
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