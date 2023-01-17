17 января
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Происшествия

Горнолыжный комплекс вспыхнул в селе Алтайского края

Пожар произошел в горнолыжном комплексе «Гора Веселая» в селе Ая (Алтайский край). Открытым огнем горела крыша здания, сообщает «Барнаул 22».

Пожар в горнолыжном комплексе "Гора Веселая"
Пожар в горнолыжном комплексе "Гора Веселая"
Управление ГОЧС и ПБ Республики Алтай

Площадь возгорания составила около 200 кв. м, сообщает «Толк». На данный момент открытый огонь уже ликвидировали. Пожарные занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций.

В пожаре сильно пострадала крыша комплекса, потолочное перекрытие и стены.

Пожар тушили около 20 спасателей из подразделений Алтайского края и Республики Алтай и шесть автоцистерн.

Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, «Гора Веселая» заявлена как частное строение.

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