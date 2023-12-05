Граждан просят соблюдать спокойствие: перекрыто движение по Крымскому мосту. Отражена атака беспилотников

Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Власти призывают относиться к временной мере с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео, сообщает "Интерфакс".
Между тем российская ПВО ночью уничтожила и перехватила над акваторией Азовского моря и территорией Крыма более трех десятков украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Цифра
22 беспилотника уничтожены,13 удалось перехватить, пишут РИА Новости.
В июле заградительные боны установили для защиты Крымского моста. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста.