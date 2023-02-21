21 февраля
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Происшествия

Грузовик с прицепом потерял два колеса прямо в пути на алтайской трассе

На трассе Бийск — Барнаул у грузовика оторвало два колеса. Одно из них отлетело в машину скорой помощи. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Грузовики. Грузовые автомобили.
Грузовики. Грузовые автомобили.
СС0

На опубликованных кадрах видно, что большой грузовик с дополнительным прицепом вынужден стоять посреди трассы. У него оторвало два колеса.

По словам очевидцев, одно отлетело в кювет, другое попало в проезжающую машину скорой помощи.

«Еще бы две машины, и мы были бы между (машиной скоро помощи и грузовиком — прим. редакции)!» — восклицает очевидец в видео.

Также очевидцы заявляют, что скорая помощь в относительном порядке. О причинах аварии неизвестно, о пострадавших не сообщается.

Ранее на алтайской трассе 20 февраля произошли две массовые аварии — около поселка Солнечное и на трассе Новоалтайск — Санниково — Барнаул.

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