25 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Грузовое судно с экипажем 22 человека терпит бедствие у берегов Японии

Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно терпит бедствие у берегов Японии. На борту 22 члена экипажа, сообщает 25 января телеканал NHK.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

По информации местной Береговой охраны, сигнал бедствия получили от экипажа судна вечером 24 января.

Уточняется, что судно находится у необитаемых берегов острово Дандзе, которые относятся к префектуре Нагасаки.

Известно, что судно сильно накренилось и тонет. На его борту находятся 22 члена экипажа, среди которых граждане Мьянмы и Китая.

К терпящему бедствие судну приблизился находившийся недалеко от места происшествия танкер.

Морякам тонущего корабля экипаж оказывает помощь. На место ЧП направили патрульные катера береговой охраны.

Ранее Тайвань заявил о приближении к острову китайских кораблей и истребителей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость