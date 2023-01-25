Грузовое судно с экипажем 22 человека терпит бедствие у берегов Японии

Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно терпит бедствие у берегов Японии. На борту 22 члена экипажа, сообщает 25 января телеканал NHK .

По информации местной Береговой охраны, сигнал бедствия получили от экипажа судна вечером 24 января.

Уточняется, что судно находится у необитаемых берегов острово Дандзе, которые относятся к префектуре Нагасаки.

Известно, что судно сильно накренилось и тонет. На его борту находятся 22 члена экипажа, среди которых граждане Мьянмы и Китая.

К терпящему бедствие судну приблизился находившийся недалеко от места происшествия танкер.

Морякам тонущего корабля экипаж оказывает помощь. На место ЧП направили патрульные катера береговой охраны.

Ранее Тайвань заявил о приближении к острову китайских кораблей и истребителей.