Губерниев резко отреагировал на смертельную драку в Барнауле

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смертельную драку в Барнауле с участием бывшего боксера Михаила Старцева. Комментатор высказался в своем Telegram- канале .

По мнению Губерниева, произошедшее нужно квалифицировать как убийство. Он также отметил, что «пьяный ублюдок» должен сполна ответить за смерть человека, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел ночью 27 июля. Житель Барнаула Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, ранее занимавшийся боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

Позднее региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Вместе с ним была задержана женщина, но после допроса ее отпустили.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство. По его словам, это «недопустимая жестокость» и «реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона».

29 июля в Покровском кафедральном соборе простились с погибшим барнаульцем.

Мэрия Барнаула рассказала в своем Telegram-канале, что изменятся «протоколы безопасности» на Старом базаре после трагедии с гибелью 40-летнего мужчины.