Гусеничный тягач насмерть раздавил мужчину в Алтайском крае

26-летнего мужчину насмерть задавил гусеничный тягач в одном из сел Тальменского района 9 мая, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Погибший был работником базы отдыха в селе. Он находился с внешней стороны кабины движущегося тягача перед тем, как упасть под гусеницу.

В какой-то момент работник взялся за ветку дерева и потерял равновесие, упав на землю.

В итоге транспорт переехал мужчину - он скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и ведут сбор и закрепление доказательств. Уже известно, что у тягача не было регистрационного знака.

Ранее во время уборки снега автогрейдер насмерть задавил трехлетнюю девочку.