Гусеничный тягач насмерть раздавил мужчину в Алтайском крае

Погибший был работником базы отдыха в селе. Он находился с внешней стороны кабины движущегося тягача перед тем, как упасть под гусеницу.
В какой-то момент работник взялся за ветку дерева и потерял равновесие, упав на землю.
В итоге транспорт переехал мужчину - он скончался на месте от полученных травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и ведут сбор и закрепление доказательств. Уже известно, что у тягача не было регистрационного знака.
Ранее во время уборки снега автогрейдер насмерть задавил трехлетнюю девочку.