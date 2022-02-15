Honda CRV улетел в кювет на бийской трассе

Авария произошла в Бийском районе на 376 км трассы Р-256. Машину пришлось вытаскивать спасателям МЧС.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Ранее в Бийске тепловоз снес легковушку на железнодорожных путях.
В Алтайском крае на трассе Бийск — Барнаул автомобиль Honda CRV слетел в кювет.
Авария произошла в Бийском районе на 376 км трассы Р-256. Машину пришлось вытаскивать спасателям МЧС.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Ранее в Бийске тепловоз снес легковушку на железнодорожных путях.
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