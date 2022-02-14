Тепловоз снес Lada на железнодорожных путях в Бийске

В промзоне Бийска утром 14 февраля Lada не уступила дорогу тепловозу, пишет « Бийский рабочий ».

Авария на путях в Бийске.

Причем этими железнодорожными путями пользуются не так часто и поезда там редкость.

Бийчане смеются, что «такого давно не было — да практически никогда» и что «тепловоз же малюсенький и не видимый».

О пострадавших в аварии не сообщается.