Тепловоз снес Lada на железнодорожных путях в Бийске

Причем этими железнодорожными путями пользуются не так часто и поезда там редкость.
Бийчане смеются, что «такого давно не было — да практически никогда» и что «тепловоз же малюсенький и не видимый».
О пострадавших в аварии не сообщается.
В промзоне Бийска утром 14 февраля Lada не уступила дорогу тепловозу, пишет «Бийский рабочий».
Причем этими железнодорожными путями пользуются не так часто и поезда там редкость.
Бийчане смеются, что «такого давно не было — да практически никогда» и что «тепловоз же малюсенький и не видимый».
О пострадавших в аварии не сообщается.
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