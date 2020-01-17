Иван Голунов прокомментировал дело «омского Голунова», найденного без головы

Российский журналист Иван Голунов, которому в 2019 году сотрудники полиции пытались подбросить наркотики, прокомментировал Om1.ru дело погибшего Дмитрия Федорова, который, как он сам рассказывал при жизни, оказался в схожей ситуации.

Напомним, в Омске 15 декабря 2019 года по подозрению в распространении наркотиков задержали музыканта Федорова. 18 декабря он опубликовал видео, в котором рассказал о подброшенных наркотиках.

Молодой человек нанял адвоката и начал писать жалобы во все инстанции. 26 декабря его нашли с отрезанной головой на железнодорожных путях.

Родные и близкие считают, что Дмитрия убили. Через две недели у него планировалась свадьба. Причин для сведения счетов с жизнью у него не было, отмечают друзья погибшего.

Депутат омского горсовета Дмитрий Петренко и вовсе заявил, что на теле парня были слишком ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови. В день смерти Дмитрия депутат должен был встретиться с ним.

История вызвала широкий общественный резонанс. В региональных и федеральных СМИ погибшего музыканта стали называть «омским Голуновым».

Журналист Иван Голунов согласился прокомментировать произошедшее в Омске.

Житель Омска Дмитрий Федоров. кадр из видео.

«В деле Дмитрия Федорова много белых пятен и несостыковок. Подобные дела должны быть максимально публичными как со стороны полиции, так и со стороны близких Дмитрия. Дмитрий записал видеообращение об обстоятельствах своего задержания. Вероятно, это видео не понравилось сотрудникам правоохранительных органов. Нужно заняться изучением всех обстоятельств дела — что за ориентировка с человеком, на которого похож Дмитрий? Кто такой сотрудник полиции по имени Николай, который давал советы Дмитрию? В каких делах ранее принимал участие этот сотрудник и так далее», — высказался журналист.

Кратко о деле Голунова

Иван Голунов стал знаменит на весь мир летом 2019 года. После его задержания 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков пикеты в поддержку прошли во многих регионах России, дальнего и ближнего зарубежья. Ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов сразу заявил, что наркотики подбросили.

Позднее стало известно, что дело полностью сфабриковано с целью воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста-расследователя. Голунова выпустили на свободу.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования. Позже президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД.

Из органов уволены сотрудники полиции, проводившие задержание. На некоторых возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий.