Из машины спецсвязи неизвестные украли 60 кг золота

ЧП случилось в Забайкалье.

В полицию поступил звонок о проникновении неизвестного в автомашину «Урал» и хищении драгметалла.

Подробности не уточняются, пишет bfm.ru. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии началась золотая лихорадка из-за выпавших слитков с Ан-12. На борту было более девять тонн слитков.

Количество поисковых запросов на авиабилеты из российских городов в Якутск после появления информации о высыпавшемся из самолета золоте выросли в три раза. Жители Якутска ринулись искать рассыпанное из самолета золото.

Сотрудников аэропорта «Якутск» обыскали и провели досмотр после инцидента с самолетом Ан-12.