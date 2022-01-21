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Происшествия

Из-за ковид-госпиталя допросят сотрудников центрального аппарата МЧС

Управление СКР по Ивановской области допросит сотрудников МЧС по делу о строительстве в регионе коронавирусного госпиталя за 2,5 млрд рублей, сообщает РБК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проводятся допросы свидетелей, в том числе представителей компании-подрядчика ООО «Газхолодмаш», а также сотрудников МЧС, участвовавших в подготовке документов по строительству инфекционного госпиталя.

В пресс-службе МЧС сообщили, что госпиталь не имеет ведомственной принадлежности.

Следственное управление СКР по Ивановской области расследует уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК) сотрудниками департамента строительства и архитектуры региона при контроле за возведением временного инфекционного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией.

В материалах дела указано, что правительство поручило МЧС контролировать использование бюджетных средств, выделенных на возведение временного госпиталя. На документах, имеющих отношение к проекту, стоят подписи замминистра МЧС Андрея Гуровича, директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС генерал-лейтенанта Олега Мануйло и еще нескольких сотрудников центрального аппарата.

Ранее власти Алтайского края отказались от идеи открыть ковидный госпиталь в «Посуда Центре».

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