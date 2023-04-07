Из-за поведения скандально известного бойца ММА задержали вылет самолета

Боец помочился в помещении аэропорта. Сотрудник авиагавани сделал замечание, Александр нецензурно выругался и угрожал ударить мужчину.

Никита Бурчак, менеджер бойца смешанного стиля ММА Александра Емельяненко, заявил, что его клиент подтверждает, что справил нужду в неположенном месте, но раскаивается за случившееся, указывает «Спорт -Экспресс».

Ранее Александра Емельяненко не пустили в московский торговый центр из-за алкогольного опьянения. Этот инцидент прокомментировал Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова. По мнению тренера, Емельяненко-младший съехал с катушек, и его надо закодировать.

О бойце

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Боец ММА Александр Шлеменко в свое время уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю. Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».

Между тем патриарх Кирилл восхитился старшим братом скандально известного бойца — Федором Емельяненко.

Ранее Александра Емельяненко отстранили от боя в Тюмени «за неспортивное поведение» — не сдал анализы. Также боец отрицал «пьяные гастроли» в Барнауле: «Это выдумали злые языки и завистники». После поездки в Барнаул компания М-1 Global разорвала с Александром Емельяненко контракт.

Нокаут

Емельяненко провел свой бой против Дацика на турнире Hardcore Boxing в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут.