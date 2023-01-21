Скандально известного бойца ММА не пустили в торговый центр

Этот инцидент прокомментировал Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова. По мнению тренера, Емельяненко-младший съехал с катушек, и его надо закодировать, пишет MМА.metaratings.ru.
Однако Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, объяснил, почему бойца нельзя закодировать. По словам менеджера, на Александра нельзя давить.
«Он взрослый человек, и он сам все понимает. Ему надо — он выпьет, не надо — не выпьет, и он показал это, полгода ничего не выпивая», — цитирует Бурчака «Спорт-Экспресс».
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.
Он младший брат Федора Емельяненко, напоминает Газета.Ru.
Боец ММА Александр Шлеменко в свое время уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю. Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».
Между тем патриарх Кирилл восхитился старшим братом скандально известного бойца — Федором Емельяненко.
Ранее Александра Емельяненко отстранили от боя в Тюмени «за неспортивное поведение» — не сдал анализы. Также боец отрицал «пьяные гастроли» в Барнауле: «Это выдумали злые языки и завистники». После поездки в Барнаул компания М-1 Global разорвала с Александром Емельяненко контракт
Нокаут
24 сентября Емельяненко провел свой бой против Дацика на турнире Hardcore Boxing в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут.
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