Скандально известного бойца ММА не пустили в торговый центр

Этот инцидент прокомментировал Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова. По мнению тренера, Емельяненко-младший съехал с катушек, и его надо закодировать, пишет MМА.metaratings.ru.

Однако Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, объяснил, почему бойца нельзя закодировать. По словам менеджера, на Александра нельзя давить.

«Он взрослый человек, и он сам все понимает. Ему надо — он выпьет, не надо — не выпьет, и он показал это, полгода ничего не выпивая», — цитирует Бурчака «Спорт-Экспресс».

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Он младший брат Федора Емельяненко, напоминает Газета.Ru.

Боец ММА Александр Шлеменко в свое время уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю. Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».

Между тем патриарх Кирилл восхитился старшим братом скандально известного бойца — Федором Емельяненко.

Ранее Александра Емельяненко отстранили от боя в Тюмени «за неспортивное поведение» — не сдал анализы. Также боец отрицал «пьяные гастроли» в Барнауле: «Это выдумали злые языки и завистники». После поездки в Барнаул компания М-1 Global разорвала с Александром Емельяненко контракт

Нокаут

24 сентября Емельяненко провел свой бой против Дацика на турнире Hardcore Boxing в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут.