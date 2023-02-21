21 февраля
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Происшествия

Из-за жестокого убийства ребенка возбудили еще одно уголовное дело на Алтае

Следственный комитет Алтайского края возбудил еще одно уголовное дело из-за убийства полуторогодовалой девочки в Советском районе — на этот раз по статье о халатности.

Место обнаружения ребенка
Место обнаружения ребенка
СУ СК РФ по Алтайскому краю

Что произошло?

20 февраля в с. Урожайном местная жительница привезла полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила горючей жидкостью и подожгла на глазах восьмилетнего сына.

Женщина скрылась с места преступления, а девочка скончалась от полученных ожогов.

Стало известно, что семья, в которой воспитывался погибший ребенок, — многодетная и долго состояла на учете как неблагополучная. Не было продуктов питания, мать отказывалась от медобследования детей, а сама обследовалась у психиатра.

Из-за чего второе уголовное дело?

В СК считают, что органы системы профилактики не приняли достаточных мер по защите ребенка, находящегося в ужасных условиях. Девочку не изъяли из семьи, из-за чего и произошло убийство.

В рамках нового дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, следствие намерено установить связь между бездействием органов профилактики и произошедшей трагедией.

40-летней матери потерпевшего ребенка уже предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Ранее соседи сжегшей младенца матери из Барнаула рассказали, как супруг заставлял избавиться от ребенка. В кустах за детским садом лежали окровавленные полотенца и сгоревшие останки малыша.

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