Известная российская телеведущая попала в ДТП с КамАЗом

Ее иномарка столкнулась с КамАЗом.

Однако медицинская помощь теледиве не потребовалась. Об аварии рассказала директор телеведущей Инна Дудова, пишет bfm.ru.

По ее словам, авария произошла не по вине Вербицкой — КамАЗ перестраивался из ряда в ряд и задел иномарку, в которой находилась Лариса, указывает «Звезда».

В 2018 году Лариса Вербицкая отдохнула на Алтае. В Горный она приехала для того, чтобы оздоровиться и отдохнуть. Потом она рассказала, что рассказала, что практически сразу после процедур заметила омолаживающий эффект.