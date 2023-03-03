3 марта
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Происшествия

Известная российская телеведущая попала в ДТП с КамАЗом

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве.

КамАЗ.
КамАЗ.
kamaz.ru

Ее иномарка столкнулась с КамАЗом.

Однако медицинская помощь теледиве не потребовалась. Об аварии рассказала директор телеведущей Инна Дудова, пишет bfm.ru.

По ее словам, авария произошла не по вине Вербицкой — КамАЗ перестраивался из ряда в ряд и задел иномарку, в которой находилась Лариса, указывает «Звезда».

В 2018 году Лариса Вербицкая отдохнула на Алтае. В Горный она приехала для того, чтобы оздоровиться и отдохнуть. Потом она рассказала, что рассказала, что практически сразу после процедур заметила омолаживающий эффект.

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