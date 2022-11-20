К тушению пожара в Москве привлекли вертолет и поезд

К тушению пожара на складе в районе трех вокзалов Москве привлекли вертолет и пожарный поезд. Об этом сообщают СМИ.

На данный момент известно, что с огнем борются 80 человек и 20 единиц техники. В готовности вертолет Ка-32 МАЦ, сообщают РИА Новости. Также к тушению огня привлекут пожарный поезд.

Из горящего склада эвакуировали семь человек. Пожарные продолжают работать над спасением людей, которые все еще находятся внутри горящего здания и просят о помощи, сообщает ТАСС.

Стало известно, что в горящем здании расположены магазин мебели и светильников и магазин цветов.

Во время пожара в здании произошло обрушение на площади 500 кв. м — частично разрушены перекрытия между первым и вторым этажами.