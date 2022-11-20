20 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

К тушению пожара в Москве привлекли вертолет и поезд

К тушению пожара на складе в районе трех вокзалов Москве привлекли вертолет и пожарный поезд. Об этом сообщают СМИ.

Пожар в районе трех вокзалов в Москве
Пожар в районе трех вокзалов в Москве
ГУ МЧС в Москве

На данный момент известно, что с огнем борются 80 человек и 20 единиц техники. В готовности вертолет Ка-32 МАЦ, сообщают РИА Новости. Также к тушению огня привлекут пожарный поезд.

Из горящего склада эвакуировали семь человек. Пожарные продолжают работать над спасением людей, которые все еще находятся внутри горящего здания и просят о помощи, сообщает ТАСС.

Стало известно, что в горящем здании расположены магазин мебели и светильников и магазин цветов.

Во время пожара в здании произошло обрушение на площади 500 кв. м — частично разрушены перекрытия между первым и вторым этажами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость