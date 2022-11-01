Катя за решеткой. В Барнауле вынесли приговор бывшей сотруднице полиции, которая обманула людей на 188 млн рублей

Криминальная карьера Екатерины Бердниковой, которая создала мошенническую схему по типу финансовой пирамиды, завершилась пятью годами лишения свободы. Женщина входила в доверие к людям, заставляя их вложить огромные суммы в несуществующую недвижимость. Сергей Беда, следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю рассказал altapress.ru о том, почему Екатерине верили даже ее коллеги — служащие органов.

Она же мать

С 2016 по 2018 годы Екатерина Бердникова была действующим сотрудником правоохранительных органов. Как рассказывает Сергей Беда, ее уволили за регулярное нарушение трудовой дисциплины.

Екатерина закончила с красным дипломом Барнаульский юридический институт, трудилась тоже в краевой столице. Свои знания она использовала в целях обмана граждан и была уверена, что уголовная ответственность ей не светит. Поэтому привлекала людей в свою схему очень уверенно и даже нагло.

Также известно, что Екатерина воспитывала двоих детей. Позже, когда на нее уже завели уголовное дело, женщина говорила, что арестовать ее никто не сможет — она же мать.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

По данным следствия, в 2016 году Бердникова стала брать у людей деньги под расписки. По легенде, граждане инвестировали в строящееся жилье, которое вот-вот сдадут. Екатерина уверяла, что будет выплачивать ежемесячно по 10% от суммы займа. А после продажи недвижимости и вовсе вернет все вложенные деньги.

Сергей Беда рассказывает, что с целью посильнее убедить людей в своем благополучии и финансовом достатке, лже-риелтор разъезжала на дорогих машинах (которые оказались арендованными), носила одежду люксовых брендов, драгоценности. В общем, изо всех сил поддерживала свой образ.

И люди верили. Причем, не только знакомые, друзья, соседи, с которых все началось. Но и коллеги, а также сотрудники РЖД в Барнауле и Новоалтайске. Какое-то время система работала бесперебойно.

Екатерина Бердникова Архив Altapress.ru

Раз или два выплатив проценты по займу, Бердникова начинала говорить, что с продажей квартир начались проблемы и нужно подождать. Если кто-то хотел посмотреть на несуществующее жилье, которое «совсем скоро» введут в эксплуатацию, мошенница объясняла, что на это у нее нет времени. Дети, работа…

Призрачный партнер

В какой-то момент обманутых стало так много, что они стали случайно знакомиться друг с другом и узнавать, что их связывает кое-что общее. Точнее, кое-кто. Заявления в полицию на Екатерину стали поступать в 2020 году. В первую очередь от сотрудников правоохранительных органов, во вторую — от работников РЖД.

Многим из пострадавших, подчеркивает следователь, пришлось брать кредиты. Люди вкладывали в мошенническую схему миллионы рублей. А «риелтор» обещала вскоре закрыть еще и займы в банке. Иными словами, предлагала вкладчикам сказочные условия.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Уголовное дело в отношении Бердниковой Следком возбудил в июне 2020 года, когда от пострадавших массово стали поступать заявления. В сентябре того же года женщине предъявили обвинение в мошенничестве по типу финансовой пирамиды. Вплоть до самого заключения под стражу Екатерина продолжала вести незаконную деятельность.

Следствию обвиняемая также рассказывала про несуществующего партнера из другого региона, совместно с которым якобы вела бизнес. Мол, он ее подвел. Разумеется, в процессе расследования выяснилось, что никакого коллеги не существует.

Тем временем, грянула пандемия. И мошенница стала ссылаться на нее: «Стройки заморозились, скоро все наладится, и долги я отдам».

Суд , Фемида. unsplash.com.

По данным Росреестра Екатерина не имела в собственности квартир или домов. Позже выяснилось, что женщина продала всю недвижимость незадолго до того, как в отношении нее возбудили уголовное дело.

Что касается защиты Бердниковой, в период следствия, ею поочередно занимались два адвоката. Частный, в конце концов, отказался представлять интересы Екатерины, потому что у нее не было средств на оплату его услуг. Поэтому для женщины назначили государственного правозащитника. Но и он в итоге ушел.

Мошенница поняла, что бороться бесполезно и признала вину. Сумма ущерба, причиненного гражданам Екатериной Бердниковой, оценивается в 188 млн рублей. Пострадавших — 154 человека. Объем уголовного дела составляет 68 томов.

Колючая проволока СС0.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.