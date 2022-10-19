Малина с ножичком. Как в 1990-е годы на Алтае убили кемеровского экспедитора и почему виновных нашли только через 20 лет

Летом 1997 года в Камень-на-Оби приехал Александр Иванов, экспедитор из Кемеровской области. Он уже давно сотрудничал с каменской птицефабрикой, а в городе завел приятелей. В очередную поездку мужчина остался у них. Вот только рядом оказались весьма недружелюбные личности. У одного из них были непомерные требования к «гостю» и нож в кармане. Найти и наказать убийцу экспедитора удалось только в 2021 году. О деле altapress.ru рассказал Николай Жданов, следователь-криминалист каменского межрайонного отдела криминалистики СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Сто тысяч за проезд

«Утром Александр Иванов и его водитель Геннадий собирались загрузиться продукцией каменской птицефабрики и поехать домой. Ночевать планировали у знакомых потерпевшего. Хотя, обычно брали гостиницу. Стечение обстоятельств», — вспоминает Николай Жданов.

Около полуночи служебный автомобиль экспедитора остановился напротив одного дома. Александр зашел, а Геннадий остался в машине. Хотел покурить и лечь спать на заднем сидении.

В это время по улицам гуляли в нетрезвом виде два гражданина: Владимир Михайлов и Василий Малинин. Договорились, что Малинин приедет к другу «погостить» после тюрьмы. Выйдя на свободу, оба занимались мелким грабежом, вырученные деньги тратили на алкоголь. Так прошло два месяца.

Кража. Компания «Глобалтек»

В эту ночь злоумышленники собирались сделать все «как обычно». Важно отметить, что убивать людей Михайлов и Малинин не планировали.

Они подошли к машине, где сидел водитель и затребовали с него около ста тысяч рублей «за проезд по каменским дорогам». На вопрос, откуда такие расценки и кто вообще их устанавливает, друзья ответили, что они тут местные «решалы». На этом объяснения закончились. Начались угрозы.

Геннадий попытался завести машину и объехать живое препятствие в виде Малинина и Михайлова. Но вдруг последний неизвестным предметом проколол колесо автомобиля.

Николай Жданов. СУ СКР по Алтайскому краю.

Водителю оставалось только сигналить. Тут выбежал экспедитор, стал разбираться. Злоумышленники стали и с него требовать деньги за проезд. Словесная перепалка Малинина и Иванова быстро переросла в драку. Первый был явно сильнее, да еще и с ножом в кармане.

Согласно материалам дела, экспедитор получил множественные проникающие и слепые колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота. Сразу после преступления Малинин и Михайлов скрылись. Когда на шум выбежала хозяйка дома, она увидела лежащего на земле Иванова, который почти не дышал. Мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу.

Затемненные очки

Дома, в Междуреченске, Александра Иванова ждали жена, сын и дочь. Он успел поработать в нескольких местах, отовсюду получал идеальные характеристики. Все работодатели и коллеги называли его человеком приятным, спокойным и исполнительным. В конфликтах он никогда не участвовал. Позже, во время расследования, эти данные следствию очень пригодились.

Криминал. unsplash.com

Поначалу правоохранители считали, что никаких зацепок и улик не осталось. Так, в июле 1997 года расследование приостановили на основании п.3 ст. 195 УПК РСФСР. То есть «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Загадочное дело об убийстве экспедитора оставалось нераскрытым более 20 лет. Периодически за него снова брались следователи, но спустя время, снова откладывали. В 2020 году материалом заинтересовался Николай Жданов.

Он говорит: «Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является расследование дел, так сказать, из далекого прошлого. Так мы с коллегами начали заново искать преступников. Обратили внимание на показания одного из свидетелей — Владимира, ранее неоднократно судимого. Он рассказывал, что когда вышел из колонии в Майме (республика Алтай), у него гостил мужчина по прозвищу Малина».

Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет. СУ СКР по Алтайскому краю.

Связавшись с коллегами из республики Алтай, удалось выяснить, что Владимир умер около десяти лет назад. Следователи стали «копать» дальше и узнали, с кем он общался в 1990-х годах.

Удалось выйти на двух женщин, с которыми тесно общался свидетель. Они подтвердили, что к Владимиру именно в 1997-м году приезжал погостить Василий Малинин. Также они назвали две яркие приметы «Малины» — очки с затемненными линзами и нож с откидным клинком, который тот всегда держал при себе.

Именно такие очки еще в 1997-ом нашли другие следователи на месте преступления. Однако позже улика пропала.

Кровь. Нож СС0

Новая жизнь

«Про Малинина знаю только, что он родился в Татарской АССР, — продолжает Николай Жданов. — Про Михайлова тоже известно не много. Вырос в неблагополучной семье, вместе с родителями вел неподобающий образ жизни. Сожительствовал с гражданкой, которая, вступив в отношения с ним, опустилась на дно. Но, как стало известно, смогла выбраться».

После каменского убийства, Малинин совершил кражу крупного рогатого скота в Бийске после чего отбывал наказание в Алтайском крае. Затем уехал в родной Ижевск и осел там. Покончил с криминальной жизнью, начал собственный шиномонтажный бизнес.

Жил по иронии судьбы с бывшей сотрудницей органов внутренних дел, у которой был ребенок от первого брака. Василий воспитывал девочку как свою. Также у него был родной сын. Семья ничего не знала о его темном прошлом.

Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет. СУ СКР по Алтайскому краю.

Что касается Владимира Михайлова, он также имел несколько тюремных сроков. Скончался во время одного из них в начале 2000-х годов.

Еще одним важным свидетелем оказался тот самый водитель автомобиля Геннадий. Показания 2021 года сошлись с теми, что он давал в 1997-м. Мужчина помнил все в подробностях. В том числе затемненные очки и нож с откидным клинком. По фотографии нынешнего времени, которую следователям удалось достать, Малинина никто из допрошенных не узнал — Василия все запомнили молодым.

Следователь-криминалист добавляет, что в целом техническое оснащение сейчас намного более точное и позволяет проводить все необходимые мероприятия гораздо эффективнее. О подробностях умалчивает.

Николай Жданов. СУ СКР по Алтайскому краю.

И продолжает рассказ о деле: «Вообще, Малинин надеялся на истечение срока давности по преступлению. Но только краевой суд решает: придется ли человеку понести наказание. Виновным он признается в любом случае».

Тюрьма после свадьбы

Правоохранители во главе со Ждановым полетели в Ижевск. Проблема была в том, что Малинин в это время праздновал свадьбу сына недалеко от города. Торжество затянулось аж на неделю. Все это время следователи провели в гостинице.

«Мы приехали к нему домой в шесть утра с судебным решением об обыске. Стали допрашивать. Он, конечно, опешил, но не отпирался. На следующий день мы вместе с Малининым уже были в Алтайском крае. После следственного эксперимента сомнений не осталось».

59-летнего Василия Малинина приговорили к девяти годам лишения свободы.

Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет. СУ СКР по Алтайскому краю.

Справка Николай Жданов занимает должность следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления с 2019 года. До этого работал в прокуратуре Бийска. Только за 2022 год ему удалось раскрыть три особо тяжких преступления прошлого. В работе следователь-криминалист использует новейшие технологии, позволяющие отыскать улики и выйти на след преступника. Однако Жданов настаивает, что все раскрытые преступления — результат работы не только его, но и коллег: следователей и оперативных сотрудников.

Этим материалом мы начинаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.