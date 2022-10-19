19 октября
﻿
Происшествия

Малина с ножичком. Как в 1990-е годы на Алтае убили кемеровского экспедитора и почему виновных нашли только через 20 лет

Летом 1997 года в Камень-на-Оби приехал Александр Иванов, экспедитор из Кемеровской области. Он уже давно сотрудничал с каменской птицефабрикой, а в городе завел приятелей. В очередную поездку мужчина остался у них. Вот только рядом оказались весьма недружелюбные личности. У одного из них были непомерные требования к «гостю» и нож в кармане. Найти и наказать убийцу экспедитора удалось только в 2021 году. О деле altapress.ru рассказал Николай Жданов, следователь-криминалист каменского межрайонного отдела криминалистики СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Криминал.
Криминал.
unsplash.com

Сто тысяч за проезд

«Утром Александр Иванов и его водитель Геннадий собирались загрузиться продукцией каменской птицефабрики и поехать домой. Ночевать планировали у знакомых потерпевшего. Хотя, обычно брали гостиницу. Стечение обстоятельств», — вспоминает Николай Жданов.

Около полуночи служебный автомобиль экспедитора остановился напротив одного дома. Александр зашел, а Геннадий остался в машине. Хотел покурить и лечь спать на заднем сидении.

В это время по улицам гуляли в нетрезвом виде два гражданина: Владимир Михайлов и Василий Малинин. Договорились, что Малинин приедет к другу «погостить» после тюрьмы. Выйдя на свободу, оба занимались мелким грабежом, вырученные деньги тратили на алкоголь. Так прошло два месяца.

Кража.
Кража.
Компания «Глобалтек»

В эту ночь злоумышленники собирались сделать все «как обычно». Важно отметить, что убивать людей Михайлов и Малинин не планировали.

Они подошли к машине, где сидел водитель и затребовали с него около ста тысяч рублей «за проезд по каменским дорогам». На вопрос, откуда такие расценки и кто вообще их устанавливает, друзья ответили, что они тут местные «решалы». На этом объяснения закончились. Начались угрозы.

Геннадий попытался завести машину и объехать живое препятствие в виде Малинина и Михайлова. Но вдруг последний неизвестным предметом проколол колесо автомобиля.

Николай Жданов.
Николай Жданов.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Водителю оставалось только сигналить. Тут выбежал экспедитор, стал разбираться. Злоумышленники стали и с него требовать деньги за проезд. Словесная перепалка Малинина и Иванова быстро переросла в драку. Первый был явно сильнее, да еще и с ножом в кармане.

Согласно материалам дела, экспедитор получил множественные проникающие и слепые колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота. Сразу после преступления Малинин и Михайлов скрылись. Когда на шум выбежала хозяйка дома, она увидела лежащего на земле Иванова, который почти не дышал. Мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу.

Затемненные очки

Дома, в Междуреченске, Александра Иванова ждали жена, сын и дочь. Он успел поработать в нескольких местах, отовсюду получал идеальные характеристики. Все работодатели и коллеги называли его человеком приятным, спокойным и исполнительным. В конфликтах он никогда не участвовал. Позже, во время расследования, эти данные следствию очень пригодились.

Криминал.
Криминал.
unsplash.com

Поначалу правоохранители считали, что никаких зацепок и улик не осталось. Так, в июле 1997 года расследование приостановили на основании п.3 ст. 195 УПК РСФСР. То есть «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Загадочное дело об убийстве экспедитора оставалось нераскрытым более 20 лет. Периодически за него снова брались следователи, но спустя время, снова откладывали. В 2020 году материалом заинтересовался Николай Жданов.

Он говорит: «Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является расследование дел, так сказать, из далекого прошлого. Так мы с коллегами начали заново искать преступников. Обратили внимание на показания одного из свидетелей — Владимира, ранее неоднократно судимого. Он рассказывал, что когда вышел из колонии в Майме (республика Алтай), у него гостил мужчина по прозвищу Малина».

Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет.
Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Связавшись с коллегами из республики Алтай, удалось выяснить, что Владимир умер около десяти лет назад. Следователи стали «копать» дальше и узнали, с кем он общался в 1990-х годах.

Удалось выйти на двух женщин, с которыми тесно общался свидетель. Они подтвердили, что к Владимиру именно в 1997-м году приезжал погостить Василий Малинин. Также они назвали две яркие приметы «Малины» — очки с затемненными линзами и нож с откидным клинком, который тот всегда держал при себе.

Именно такие очки еще в 1997-ом нашли другие следователи на месте преступления. Однако позже улика пропала.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Новая жизнь

«Про Малинина знаю только, что он родился в Татарской АССР, — продолжает Николай Жданов. — Про Михайлова тоже известно не много. Вырос в неблагополучной семье, вместе с родителями вел неподобающий образ жизни. Сожительствовал с гражданкой, которая, вступив в отношения с ним, опустилась на дно. Но, как стало известно, смогла выбраться».

После каменского убийства, Малинин совершил кражу крупного рогатого скота в Бийске после чего отбывал наказание в Алтайском крае. Затем уехал в родной Ижевск и осел там. Покончил с криминальной жизнью, начал собственный шиномонтажный бизнес.

Жил по иронии судьбы с бывшей сотрудницей органов внутренних дел, у которой был ребенок от первого брака. Василий воспитывал девочку как свою. Также у него был родной сын. Семья ничего не знала о его темном прошлом.

Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет.
Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Что касается Владимира Михайлова, он также имел несколько тюремных сроков. Скончался во время одного из них в начале 2000-х годов.

Еще одним важным свидетелем оказался тот самый водитель автомобиля Геннадий. Показания 2021 года сошлись с теми, что он давал в 1997-м. Мужчина помнил все в подробностях. В том числе затемненные очки и нож с откидным клинком. По фотографии нынешнего времени, которую следователям удалось достать, Малинина никто из допрошенных не узнал — Василия все запомнили молодым.

Следователь-криминалист добавляет, что в целом техническое оснащение сейчас намного более точное и позволяет проводить все необходимые мероприятия гораздо эффективнее. О подробностях умалчивает.

Николай Жданов.
Николай Жданов.
СУ СКР по Алтайскому краю.

И продолжает рассказ о деле: «Вообще, Малинин надеялся на истечение срока давности по преступлению. Но только краевой суд решает: придется ли человеку понести наказание. Виновным он признается в любом случае».

Тюрьма после свадьбы

Правоохранители во главе со Ждановым полетели в Ижевск. Проблема была в том, что Малинин в это время праздновал свадьбу сына недалеко от города. Торжество затянулось аж на неделю. Все это время следователи провели в гостинице.

«Мы приехали к нему домой в шесть утра с судебным решением об обыске. Стали допрашивать. Он, конечно, опешил, но не отпирался. На следующий день мы вместе с Малининым уже были в Алтайском крае. После следственного эксперимента сомнений не осталось».

59-летнего Василия Малинина приговорили к девяти годам лишения свободы.

Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет.
Убийство экспедитора раскрыли спустя 20 лет.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Справка

Николай Жданов занимает должность следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления с 2019 года. До этого работал в прокуратуре Бийска. Только за 2022 год ему удалось раскрыть три особо тяжких преступления прошлого.

В работе следователь-криминалист использует новейшие технологии, позволяющие отыскать улики и выйти на след преступника.

Однако Жданов настаивает, что все раскрытые преступления — результат работы не только его, но и коллег: следователей и оперативных сотрудников.

Этим материалом мы начинаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость