Кипящий суп признали оружием в Алтайском крае

Между пьяной жительницей села Алтайское и ее подругой произошла ссора, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В итоге сельчанка схватила кастрюлю с кипящим супом и выплеснула содержимое на потерпевшую, а остатки вылила на ее брата.

У пострадавшей термический ожог второй степени шеи, туловища и рук площадью 40% тела. Нанесенный здоровью вред женщине расценили как тяжкий, ее брату — средний.

Суд пришел к выводу, что кастрюлю с кипящим супом можно назвать оружием, поскольку подсудимая использовала ее для умышленного физического воздействия.

Сельчанку осудили на два года и восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее подростки убили женщину по заказу ее дочери-школьницы.