Колдунья-бийчанка украла у своей жертвы цепочку

«Ведьма» пришла домой к потенциальной жертве (33-летней бийчанке) и представилась Машей. «Колдунья» сначала попросила пожертвовать на продукты, а затем начала говорить о порче.
Мошенница заявила, что на девушку пытаются оказать негативное воздействие и предложила ей помощь в снятии порчи. Чтобы провести ритуал, «колдунья» забрала и бийчанки цепочку. Однако после проведения «обряда» так ее и не вернула.
Девушка написала заявление в полицию. «Колдунью» нашли, ей оказалась 47-летняя ранее судимая местная жительница.