1 октября
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Происшествия

Колдунья-бийчанка украла у своей жертвы цепочку

В Бийске сотрудники полиции задержали экстрасенса-рецидивиста. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Ведьма. Луна. Ночь
Ведьма. Луна. Ночь
ССО

«Ведьма» пришла домой к потенциальной жертве (33-летней бийчанке) и представилась Машей. «Колдунья» сначала попросила пожертвовать на продукты, а затем начала говорить о порче.

Мошенница заявила, что на девушку пытаются оказать негативное воздействие и предложила ей помощь в снятии порчи. Чтобы провести ритуал, «колдунья» забрала и бийчанки цепочку. Однако после проведения «обряда» так ее и не вернула.

Девушка написала заявление в полицию. «Колдунью» нашли, ей оказалась 47-летняя ранее судимая местная жительница.

Ранее ритуальные атрибуты нашли в лесу в Барнауле.

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