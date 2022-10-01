Колдунья-бийчанка украла у своей жертвы цепочку

В Бийске сотрудники полиции задержали экстрасенса-рецидивиста. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«Ведьма» пришла домой к потенциальной жертве (33-летней бийчанке) и представилась Машей. «Колдунья» сначала попросила пожертвовать на продукты, а затем начала говорить о порче.

Мошенница заявила, что на девушку пытаются оказать негативное воздействие и предложила ей помощь в снятии порчи. Чтобы провести ритуал, «колдунья» забрала и бийчанки цепочку. Однако после проведения «обряда» так ее и не вернула.

Девушка написала заявление в полицию. «Колдунью» нашли, ей оказалась 47-летняя ранее судимая местная жительница.

Ранее ритуальные атрибуты нашли в лесу в Барнауле.