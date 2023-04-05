5 апреля
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Происшествия

Корова забодала несколько россиян в городском микрорайоне и пропала

Разъяренную корову ищут в Хабаровске.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Она напала и забодала несколько жителей микрорайона Красная Речка, сообщает Amur Mash. Сначала она встретила группу школьников, которые стали на нее кричать. Корова после этого и стала агрессивной.

Она атаковала пенсионерку, потом еще нескольких людей. Пострадавшие обратились в полицию.

Между тем животное убежало в неизвестном направлении. Дело на контроле у участкового.

Местные жители шутят, что такая корова опаснее тигрицы.

Ранее корова убила копытом россиянина. Установлено, что погибший зашел в это помещение во время отела домашней коровы. Она испугалась и стала защищать теленка. Корова ударила копытом потерпевшего в висок. От полученной травмы мужчина умер.

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