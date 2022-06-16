16 июня
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Происшествия

Кошки две недели питались телом умершей хозяйки в российском регионе

В Батайске (Ростовская область) 20 мейн-кунов питались телом погибшей хозяйки, пишет «Комсомольская правда».

Мейн-куны. Коты.
Мейн-куны. Коты.
СС0

Хозяйка приюта для бездомных «КОТЭдж» Алена рассказала, что умершая россиянка разводила котов на продажу. По ее словам, женщина не стерилизовала и не вакцинировала мейн-кунов.

«Ну как заводчица… Для женщины коты были просто источником дохода. Однажды она завела пару мейн-кунов и начала разводить котят на продажу. Хотя любой заводчик понимает, что внутрисемейное скрещивание нельзя допускать», — утверждает Алена.

Сначала на пропажу жительницы Батайска не обратили внимания, поскольку близких родственников у нее не было. К шуму из ее квартиры соседи также привыкли и никуда не обращались.

Когда сотрудники правоохранительных органов все-таки вскрыли квартиру, они увидели: владелицу окружают 20 котов.

Хозяйка «КОТЭджа» уточнила, что мейн-куны сильно одичали. Сейчас их передали на осмотр ветеринарам.

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