Кошки две недели питались телом умершей хозяйки в российском регионе

Хозяйка приюта для бездомных «КОТЭдж» Алена рассказала, что умершая россиянка разводила котов на продажу. По ее словам, женщина не стерилизовала и не вакцинировала мейн-кунов.

«Ну как заводчица… Для женщины коты были просто источником дохода. Однажды она завела пару мейн-кунов и начала разводить котят на продажу. Хотя любой заводчик понимает, что внутрисемейное скрещивание нельзя допускать», — утверждает Алена.

Сначала на пропажу жительницы Батайска не обратили внимания, поскольку близких родственников у нее не было. К шуму из ее квартиры соседи также привыкли и никуда не обращались.

Когда сотрудники правоохранительных органов все-таки вскрыли квартиру, они увидели: владелицу окружают 20 котов.

Хозяйка «КОТЭджа» уточнила, что мейн-куны сильно одичали. Сейчас их передали на осмотр ветеринарам.