27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Кот из дома — мыши в пляс: в Барнауле женщина сдала квартиру знакомого в его отсутствие

В Барнауле 41-летняя женщина решила подзаработать и сдать квартиру знакомого, который в это время был в отъезде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

В интернете мошенница разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. К ней обратилась женщина.

Они договорились о встрече, квартиросъемщицу устроило жилью и она передала «владелице» 8 тыс. рублей.

Однако при заселении ее встретил настоящий хозяин квартиры.

Аферистку быстро нашли, ей оказалась 40-летняя жительница Барнаула.

Она воспользовалась отсутствием своего знакомого, в чьей квартире находилась, и решила «заработать».

У женщины изъяли 4 тыс. рублей. Остальные деньги она уже потратила.

«По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Барнауле мошенники похитили у пенсионеров 2,5 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость