В Барнауле 41-летняя женщина решила подзаработать и сдать квартиру знакомого, который в это время был в отъезде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В интернете мошенница разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. К ней обратилась женщина.

Они договорились о встрече, квартиросъемщицу устроило жилью и она передала «владелице» 8 тыс. рублей.

Однако при заселении ее встретил настоящий хозяин квартиры.

Аферистку быстро нашли, ей оказалась 40-летняя жительница Барнаула.

Она воспользовалась отсутствием своего знакомого, в чьей квартире находилась, и решила «заработать».

У женщины изъяли 4 тыс. рублей. Остальные деньги она уже потратила.

«По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Барнауле мошенники похитили у пенсионеров 2,5 млн рублей.