В интернете мошенница разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. К ней обратилась женщина.
Они договорились о встрече, квартиросъемщицу устроило жилью и она передала «владелице» 8 тыс. рублей.
Однако при заселении ее встретил настоящий хозяин квартиры.
Аферистку быстро нашли, ей оказалась 40-летняя жительница Барнаула.
Она воспользовалась отсутствием своего знакомого, в чьей квартире находилась, и решила «заработать».
У женщины изъяли 4 тыс. рублей. Остальные деньги она уже потратила.
«По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Барнауле мошенники похитили у пенсионеров 2,5 млн рублей.