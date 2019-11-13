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Происшествия

Красная метка от ФСБ: полковнику-миллиардеру присвоили статус опасного и склонного к побегу

Бывшему полковнику-миллиардеру антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, рассказала адвокат осужденного Валерия Туникова.

Дмитрий Захарченко.
Дмитрий Захарченко.
СК РФ.

«За три года, которые Захарченко провел в СИЗО, он не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов и не получал никаких замечаний. Статус склонного к побегу и нападению на силовиков заключенному был присвоен на основании некой оперативной информации, полученной из ФСБ», — сообщила Туникова «Коммерсанту».

В личном деле Захарченко и на карточке его камеры сделают соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, отмечающая его опасность для окружающих.

Адвокат сообщила, что такие метки существенно отягчают режим содержания в колонии. Она пояснила, что теперь ее подзащитный обязан отмечаться практически каждый час у надзирателя, а его малейшее нарушение будет занесено в личное дело, что помешает экс-полковнику выйти по УДО, пишет ura.ru.

Смягчение приговора

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Дмитрию Захарченко. Теперь он должен будет провести за решеткой не 13, а 12,5 лет. На заседании суда <15 октября> Захарченко заявил, что причиной его уголовного преследования стал конфликт с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Дело он назвал «заказным», а себя — разоблачителем коррупции.

Приговор суда первой инстанции бывшему полковнику был вынесен 10 июня. Тогда суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн рублей.

Деньги.
Деньги.
СС0

Откуда деньги?

Бывшего сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ признали виновным не за найденные в его квартире 8,5 миллиарда рублей <следствие так и не установило точное происхождение денег>.

Для вынесения приговора в отношении экс-силовика хватило других преступлений. Например, двух эпизодов получения взяток в крупном размере. Позднее адвокат Захарченко решила оспорить изъятие у него огромных денежных сумм, однако успеха добиться не удалось.

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