Красноярские собаки напали на ребенка и укусили за лицо

Инцидент произошел в Ачинске. Четырехлетняя девочка и ее 10-летний брат вышли на прогулку в районе улицы Красноармейской.
«Неожиданно появившаяся стая бродячих собак напала девочку, укусила ее за лицо, причинив повреждение, которое медики квалифицируют как легкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.
Следователем опрошены должностные лица администрации Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята документация по деятельности подрядной организации, занимающейся отловом животных.
Напомним, ранее сообщалось о причастности бродячих животных к смерти пяти красноярцев. В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за нападений собак.
Накануне бездомные собаки загрызли марала в заповеднике «Красноярские Столбы».