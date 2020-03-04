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Происшествия

Красноярские собаки напали на ребенка и укусили за лицо

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на ребенка, сообщает региональный СК.

Злая собака.
Злая собака.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел в Ачинске. Четырехлетняя девочка и ее 10-летний брат вышли на прогулку в районе улицы Красноармейской.

«Неожиданно появившаяся стая бродячих собак напала девочку, укусила ее за лицо, причинив повреждение, которое медики квалифицируют как легкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Следователем опрошены должностные лица администрации Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята документация по деятельности подрядной организации, занимающейся отловом животных.

Напомним, ранее сообщалось о причастности бродячих животных к смерти пяти красноярцев. В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за нападений собак.

Накануне бездомные собаки загрызли марала в заповеднике «Красноярские Столбы».

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