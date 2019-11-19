Криминальная российская элита осталась без «общака»

У российского преступного сообщества возникли проблемы со сбором средств во «всесоюзный общак».

Все это происходит из-за активного применения «президентской статьи» 210.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, пишет «Росбалт».

«Криминальные генералы» до сих пор не могут отойти от шока после ареста «вора в законе № 1» Олега Шишканова (Шишкан). Именно он был ответственен за хранение «всесоюзного общака».

Его арест стал полной неожиданностью. А следом за Шишканом оперативники стали предъявлять обвинения (в том числе заочные) по статье 210.1 УК РФ и другим «законникам». И сегодня для «криминальных генералов» Россия неожиданно стала небезопасной страной.

Эмиграция

После того, как за решеткой оказался Шишкан, РФ стали покидать и влиятельные славянские «законники», которые до этого времени чувствовали себя вполне уверенно.

Активная «воровская эмиграция» из России за рубеж продолжается.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Сколько воров в законе в России

Подсчитать сколько воров живет в России сложно. Но правоохранительные органы иногда публикуют подобную статистику.

По подсчетам, в настоящее время численность воров в законе составляет 227 человек. Из них 168 на свободе. В розыске 9, под следствием — 16 человек, а отбывают наказание в заключении — 59 человек.

Не все из авторитетов проживают в России на постоянной основе. Некоторые живут за границей (Турция) или отбывают наказание за рубежом. Поэтому цифру 227 все же следует считать условной.

Кризис «верхов»

«Законники» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Тюрьма. Дмитрий Кудрявцев

Также в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Видимо, по этой причине «титулованные генералы» стали отказываться от «званий». Так, предприниматель Амерхан Муцоев (Мори) выиграл иск о признании себя «не вором в законе».

Ранее от этого статуса отказался москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде, как Муха Люберецкий.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.