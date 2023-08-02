Крымского ученого поймали за съемку порно с мальчиками

В Крыму задержали кандидата географических наук по подозрению в изготовлении порно с подростками, пишет Mash.

Он известен как автор статей о проблемах молодежи.

Его задержали силовики в домашней порностудии. При обыске изъяты фотоаппараты и видеокамеры, карты памяти с запрещенным материалами, снятыми при участии обнаженных мальчиков, указывает Газета.Ru.

Ученый приходил в скейт-парк Симферополя и предлагал подросткам заработать — за час съемок «актерам» он платил несколько тысяч. Некоторые соглашались.

Ранее об известной сибирской актрисе кино для взрослых сняли документальный фильм. Фильм "Артем & Ева" расскажет о жизни порноактрисы Евы Эльфи и о том, как она пришла в индустрию фильмов для взрослых.