2 августа
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Происшествия

Крымского ученого поймали за съемку порно с мальчиками

В Крыму задержали кандидата географических наук по подозрению в изготовлении порно с подростками, пишет Mash.

Фотограф. Камера.
Фотограф. Камера.
СС0

Он известен как автор статей о проблемах молодежи.

Его задержали силовики в домашней порностудии. При обыске изъяты фотоаппараты и видеокамеры, карты памяти с запрещенным материалами, снятыми при участии обнаженных мальчиков, указывает Газета.Ru.

Ученый приходил в скейт-парк Симферополя и предлагал подросткам заработать — за час съемок «актерам» он платил несколько тысяч. Некоторые соглашались.

Ранее об известной сибирской актрисе кино для взрослых сняли документальный фильм. Фильм "Артем & Ева" расскажет о жизни порноактрисы Евы Эльфи и о том, как она пришла в индустрию фильмов для взрослых.

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