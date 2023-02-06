Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом в Республике Алтай. Погибло два человека. Об этом сообщает управление ГОЧС и ПБ по региону.

Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Смертельное ДТП с участием легковушки и бензовоза

Смертельное ДТП произошло 6 февраля в 12:00 в Майминском районе. На 480 км автодороги Р-256 столкнулись бензовоз SCANIA и легковой автомобиль Toyota Camry.

Известно о двух погибших — водитель и пассажир Toyota Camry.

На месте происшествия работали личный состав ПЧ № 31 «Долина Алтая», поисково-спасательный отряд Республики Алтай, сотрудники МВД, медицинские работники.

Также в результате ДТП повредился бензовоз, и часть нефтепродуктов оказалась на проезжей части. Чтобы предотвратить угрозу возгорания, огнеборцы произвели боевое развертывание с подачей ствола ГПС-600 и смыли нефтепродукты.

Обстоятельства аварии выясняются.