Смертельное ДТП произошло 6 февраля в 12:00 в Майминском районе. На 480 км автодороги Р-256 столкнулись бензовоз SCANIA и легковой автомобиль Toyota Camry.
Известно о двух погибших — водитель и пассажир Toyota Camry.
На месте происшествия работали личный состав ПЧ № 31 «Долина Алтая», поисково-спасательный отряд Республики Алтай, сотрудники МВД, медицинские работники.
Также в результате ДТП повредился бензовоз, и часть нефтепродуктов оказалась на проезжей части. Чтобы предотвратить угрозу возгорания, огнеборцы произвели боевое развертывание с подачей ствола ГПС-600 и смыли нефтепродукты.
Обстоятельства аварии выясняются.
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