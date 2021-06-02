Легковушку смяло в серьезной аварии с грузовиком на Бийской трассе

Фото с места аварии опубликовал Telegram-канал «В курсе 22». По словам свидетелей, Granta пошла на обгон через сплошную.
Есть пострадавшие, но обошлось без погибших.
Ранее в Алтайском крае случилось несколько трагических ДТП. 31 мая в 10 км от села Мартыново произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Subaru — погибли пять человек (в том числе семья известного бийского тренера Владимира Каташева).
В тот же день в Первомайском районе в автоаварии пострадало 14 человек, трое из которых погибли на месте.