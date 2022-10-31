19-летнюю жительницу Алтая будут судить за избиение годовалой дочери

19-летняя жительница Горно-Алтайска пойдет под суд за избиение годовалой дочери. Бдительность проявила соседка.

Как сообщает СУ СК по Республике Алтай, мать избивала собственного ребенка с июль по август, пока на очередной вопль ребенка соседка не вызвала полицию.

Сотрудники полиции обнаружили на теле ребенка многочисленные синяки. Девочку сначала передали в больницу, затем в органы опеки.

19-летнюю мать уже лишили родительских прав, а скоро ее ждет суд — девушку обвиняют по двум статьям — «Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Ранее в Горно-Алтайске мужчина избил школьника-инвалида — он выбил ему зубы.